ILPT: Industrial Logistics Properties Trust - of Beneficial Interest
6.35 USD 0.08 (1.28%)
Сектор: Недвижимость Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс ILPT за сегодня изменился на 1.28%. При этом минимальная цена на торгах достигала 6.21, а максимальная — 6.42.
Следите за динамикой Industrial Logistics Properties Trust - of Beneficial Interest. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости ILPT
Дневной диапазон
6.21 6.42
Годовой диапазон
2.45 6.51
- Предыдущее закрытие
- 6.27
- Open
- 6.28
- Bid
- 6.35
- Ask
- 6.65
- Low
- 6.21
- High
- 6.42
- Объем
- 576
- Дневное изменение
- 1.28%
- Месячное изменение
- 4.96%
- 6-месячное изменение
- 83.53%
- Годовое изменение
- 33.12%
