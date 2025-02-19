Divisas / ILPT
ILPT: Industrial Logistics Properties Trust - of Beneficial Interest
6.37 USD 0.02 (0.31%)
Sector: Inmobiliarias Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de ILPT de hoy ha cambiado un 0.31%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 6.28, mientras que el máximo ha alcanzado 6.56.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Industrial Logistics Properties Trust - of Beneficial Interest. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Rango diario
6.28 6.56
Rango anual
2.45 6.56
- Cierres anteriores
- 6.35
- Open
- 6.35
- Bid
- 6.37
- Ask
- 6.67
- Low
- 6.28
- High
- 6.56
- Volumen
- 871
- Cambio diario
- 0.31%
- Cambio mensual
- 5.29%
- Cambio a 6 meses
- 84.10%
- Cambio anual
- 33.54%
