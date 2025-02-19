Devises / ILPT
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
ILPT: Industrial Logistics Properties Trust - of Beneficial Interest
6.21 USD 0.24 (3.72%)
Secteur: Immobilier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de ILPT a changé de -3.72% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 6.15 et à un maximum de 6.48.
Suivez la dynamique Industrial Logistics Properties Trust - of Beneficial Interest. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ILPT Nouvelles
- Dream Industrial REIT: Miss This Monthly Dividend Payer And Regret It Later (DREUF)
- Implied Volatility Surging for Industrial Logistics Properties Stock Options
- The State Of REITs: August 2025 Edition
- Industrial Logistics Properties Stock: Large Warehouse Portfolio, Cautious Outlook (ILPT)
- Do Options Traders Know Something About ILPT Stock We Don't?
- Disinflation Dividend: REIT Earnings Scorecard
- NAV Monitor: U.S. REITs Close July At Median 20.3% Discount To Net Asset Value
- Freedom Broker downgrades Industrial Logistics stock to Hold despite raising price target
- Industrial Logistics Properties Trust (ILPT) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Industrial Logistics Q2 2025 slides: Dividend increase, debt refinancing highlight quarter
- Trade War Redux
- The RMR Group: Stock Is Undervalued But Needs To Grow Revenues Into 2026
- NAV Monitor: U.S. Equity REITs Trade At Higher Discount To NAV In June
- Industrial Logistics Properties Trust secures $1.16 billion loan, repays prior debt
- Fed Ditches 'Data Dependent'
- Industrial Logistics Properties Trust Prices $1.16 Billion Fixed Rate Mortgage Financing
- Avoid These 3 REITs If You Like Sleeping At Night (Too Much Risk)
- Industrial Logistics Properties Trust: High Risk, Strong Upside Potential (NASDAQ:ILPT)
- Industrial Logistics Properties Trust to Present at Nareit’s REITweek 2025 Investor Conference on Tuesday, June 3rd
- Ex-Dividend Date Nearing for These 10 Stocks – Week of April 21, 2025 - TipRanks.com
- Industrial Logistics Properties Trust (ILPT) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Range quotidien
6.15 6.48
Range Annuel
2.45 6.56
- Clôture Précédente
- 6.45
- Ouverture
- 6.47
- Bid
- 6.21
- Ask
- 6.51
- Plus Bas
- 6.15
- Plus Haut
- 6.48
- Volume
- 944
- Changement quotidien
- -3.72%
- Changement Mensuel
- 2.64%
- Changement à 6 Mois
- 79.48%
- Changement Annuel
- 30.19%
20 septembre, samedi