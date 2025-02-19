IHDG hisse senedi bugün hangi fiyattan işlem görüyor? Bugün WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund hisse senedi 46.55 seviyesinden fiyatlanıyor. Gün içerisinde 46.31 - 46.56 aralığında hareket etti. Dünkü kapanış fiyatı 45.92 seviyesindeydi. Günlük işlem hacmi 230 değerine ulaştı. IHDG canlı fiyat grafiği bu değerleri gösterir.

WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund hisse senedi temettü ödüyor mu? WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund hisse senedi şu anda 46.55 değerinde. Temettü politikası şirkete bağlıdır. Yatırımcılar yıllık değişim oranı 5.29% ve USD değerlerini izler. IHDG hareketlerini takip etmek için canlı grafiği görüntüleyin.

IHDG hisse senedi nasıl alınır? WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund hisselerini şu anki 46.55 fiyatından alabilirsiniz. Emirler genellikle Bid 46.55 ve Ask 46.85 fiyatları civarına yerleştirilirken, günlük işlem hacmi 230 ve günlük değişim oranı 0.39% piyasa aktivitesini yansıtır. Canlı grafikte IHDG fiyat hareketlerini takip edin.

IHDG hisse senedine nasıl yatırım yapılır? WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund hisse senedine yatırım yapmak, hareket ettiği yıllık aralığı 38.14 - 47.53 ve mevcut fiyatı 46.55 analiz etmek anlamına gelir. Yatırımcılar Bid 46.55 veya Ask 46.85 fiyatından emir vermeden önce aylık değişim oranı 0.63% ve 6 aylık değişim oranı 6.79% değerlerini karşılaştırır. IHDG fiyat hareketlerini canlı grafikte keşfedin.

WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund hisse senedi geçen yıl içinde en yüksek ne kadar oldu? WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund hisse senedi yıllık olarak 47.53 zirvesine ulaştı (hareket ettiği yıllık aralık: 38.14 - 47.53). Bu seviyeyi önceki kapanış fiyatı 45.92 ile karşılaştırmak direnç seviyelerini tespit etmeye yardımcı olabilir. Canlı grafiği kullanarak WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund performansını takip edin.

WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund hisse senedi geçen yıl içinde en düşük hangi fiyatı gördü? WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund (IHDG) hisse senedi yıllık olarak en düşük 38.14 fiyatını gördü. Bu seviyeyi mevcut fiyat 46.55 ve hareket ettiği yıllık aralık 38.14 - 47.53 ile karşılaştırmak potansiyel uzun vadeli giriş noktalarını gösterebilir. Daha fazla ayrıntı için canlı grafikteki IHDG fiyat hareketlerini izleyin.