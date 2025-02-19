QuotazioniSezioni
Valute / IHDG
Tornare a Azioni

IHDG: WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund

46.44 USD 0.52 (1.13%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio IHDG ha avuto una variazione del 1.13% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 46.31 e ad un massimo di 46.46.

Segui le dinamiche di WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

IHDG News

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni IHDG oggi?

Oggi le azioni WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund sono prezzate a 46.44. Viene scambiato all'interno di 46.31 - 46.46, la chiusura di ieri è stata 45.92 e il volume degli scambi ha raggiunto 113. Il grafico dei prezzi in tempo reale di IHDG mostra questi aggiornamenti.

Le azioni WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund pagano dividendi?

WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund è attualmente valutato a 46.44. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 5.04% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di IHDG.

Come acquistare azioni IHDG?

Puoi acquistare azioni WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund al prezzo attuale di 46.44. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 46.44 o 46.74, mentre 113 e 0.15% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di IHDG sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni IHDG?

Investire in WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund implica considerare l'intervallo annuale 38.14 - 47.53 e il prezzo attuale 46.44. Molti confrontano 0.39% e 6.54% prima di effettuare ordini su 46.44 o 46.74. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di IHDG con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund?

Il prezzo massimo di WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund nell'ultimo anno è stato 47.53. All'interno di 38.14 - 47.53, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 45.92 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund?

Il prezzo più basso di WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund (IHDG) nel corso dell'anno è stato 38.14. Confrontandolo con gli attuali 46.44 e 38.14 - 47.53 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda IHDG muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di IHDG?

WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 45.92 e 5.04%.

Intervallo Giornaliero
46.31 46.46
Intervallo Annuale
38.14 47.53
Chiusura Precedente
45.92
Apertura
46.37
Bid
46.44
Ask
46.74
Minimo
46.31
Massimo
46.46
Volume
113
Variazione giornaliera
1.13%
Variazione Mensile
0.39%
Variazione Semestrale
6.54%
Variazione Annuale
5.04%
13 ottobre, lunedì
00:00
ALL
Meeting FMI
Agire
Fcst
Prev
11:00
ALL
Rapporto Mensile sul Mercato Petrolifero dell'OPEC
Agire
Fcst
Prev