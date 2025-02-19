- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
IHDG: WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund
A taxa do IHDG para hoje mudou para 1.13%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 46.31 e o mais alto foi 46.46.
Veja a dinâmica do par de moedas WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
IHDG Notícias
- Is WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth ETF (IHDG) a Strong ETF Right Now?
- Revisiting The Corporate Earnings Reporting Frequency Debate
- Is WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth ETF (IHDG) a Strong ETF Right Now?
- Fitting The Puzzle Pieces Together
- Dollar Weakness Boosts International Appeal
- 'Rest Of World' Equities Finally Break Out
- Global Wealth Research - Quarterly Report: July 2025
- Global Leading Indicators, June 2025 - What Tariffs?
- Markets Toast A Half Point Gain On Trade Chill
- Oil Moves On Middle East Tensions, But Other Markets Stay The Course
- Reassessing Global Currency Landscape Amid Dollar’s Decline
- Navigating The New Tariff Landscape
- The Storm Before The Calm
- How Investors Should Approach Sweeping U.S. Tariffs, Global Fallout
- Stocks Are Falling, Gold Is Surging… What Should You Do?
- Asset Allocation: What To Consider In Volatile Markets
- Exploring New Trade Deals Amid Rising Protectionism
- Soaring Services Trade: Why Service Trade Barriers Are A Potential Retaliation Tool
- VIDI: Not A Good Choice For International Equity Exposure, Sell Rated (NYSEARCA:VIDI)
- 3 Things - State Of The Markets
- How Deep Is Your Non-U.S. Love
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de IHDG hoje?
Hoje WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund (IHDG) está avaliado em 46.44. O instrumento é negociado dentro de 46.31 - 46.46, o fechamento de ontem foi 45.92, e o volume de negociação atingiu 113. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de IHDG em tempo real.
As ações de WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund pagam dividendos?
Atualmente WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund está avaliado em 46.44. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 5.04% e USD. Monitore os movimentos de IHDG no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de IHDG?
Você pode comprar ações de WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund (IHDG) pelo preço atual 46.44. Ordens geralmente são executadas perto de 46.44 ou 46.74, enquanto 113 e 0.15% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de IHDG no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de IHDG?
Investir em WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund envolve considerar a faixa anual 38.14 - 47.53 e o preço atual 46.44. Muitos comparam 0.39% e 6.54% antes de enviar ordens em 46.44 ou 46.74. Estude as mudanças diárias de preço de IHDG no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund?
O maior preço de WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund (IHDG) no último ano foi 47.53. As ações oscilaram bastante dentro de 38.14 - 47.53, e a comparação com 45.92 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund?
O menor preço de WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund (IHDG) no ano foi 38.14. A comparação com o preço atual 46.44 e 38.14 - 47.53 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de IHDG em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de IHDG?
No passado WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 45.92 e 5.04% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 45.92
- Open
- 46.37
- Bid
- 46.44
- Ask
- 46.74
- Low
- 46.31
- High
- 46.46
- Volume
- 113
- Mudança diária
- 1.13%
- Mudança mensal
- 0.39%
- Mudança de 6 meses
- 6.54%
- Mudança anual
- 5.04%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.