CotationsSections
Devises / IHDG
Retour à Actions

IHDG: WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund

46.44 USD 0.52 (1.13%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de IHDG a changé de 1.13% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 46.31 et à un maximum de 46.46.

Suivez la dynamique WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Graphique en Plein Ecran
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

IHDG Nouvelles

Foire Aux Questions

Quel est le prix de l'action IHDG aujourd'hui ?

L'action WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund est cotée à 46.44 aujourd'hui. Elle se négocie dans 46.31 - 46.46, a clôturé hier à 45.92 et son volume d'échange a atteint 113. Le graphique en temps réel du cours de IHDG présente ces mises à jour.

L'action WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund verse-t-elle des dividendes ?

WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund est actuellement valorisé à 46.44. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 5.04% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de IHDG.

Comment acheter des actions IHDG ?

Vous pouvez acheter des actions WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund au cours actuel de 46.44. Les ordres sont généralement placés à proximité de 46.44 ou de 46.74, le 113 et le 0.15% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de IHDG sur le graphique en direct dès aujourd'hui.

Comment investir dans l'action IHDG ?

Investir dans WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund implique de prendre en compte la fourchette annuelle 38.14 - 47.53 et le prix actuel 46.44. Beaucoup comparent 0.39% et 6.54% avant de passer des ordres à 46.44 ou 46.74. Consultez le graphique du cours de IHDG en temps réel et les variations quotidiennes.

Quels sont les prix les plus élevés de l'action WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund ?

Le cours le plus élevé de WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund l'année dernière était 47.53. Au cours de 38.14 - 47.53, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 45.92 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund sur le graphique en temps réel.

Quels sont les prix les plus bas de l'action WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund ?

Le cours le plus bas de WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund (IHDG) sur l'année a été 38.14. Sa comparaison avec 46.44 et 38.14 - 47.53 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de IHDG sur le graphique en direct pour plus de détails.

Quand l'action IHDG a-t-elle été divisée ?

WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 45.92 et 5.04% après les opérations sur titres.

Range quotidien
46.31 46.46
Range Annuel
38.14 47.53
Clôture Précédente
45.92
Ouverture
46.37
Bid
46.44
Ask
46.74
Plus Bas
46.31
Plus Haut
46.46
Volume
113
Changement quotidien
1.13%
Changement Mensuel
0.39%
Changement à 6 Mois
6.54%
Changement Annuel
5.04%
13 octobre, lundi
00:00
ALL
Réunion du FMI
Act
Fcst
Prev
11:00
ALL
Rapport mensuel de l’OPEP sur le marché pétrolier
Act
Fcst
Prev