КотировкиРазделы
Валюты / IHDG
Назад в Рынок акций США

IHDG: WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund

46.55 USD 0.63 (1.37%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс IHDG за сегодня изменился на 1.37%. При этом минимальная цена на торгах достигала 46.31, а максимальная — 46.56.

Следите за динамикой WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Новости IHDG

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций IHDG сегодня?

WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund (IHDG) сегодня оценивается на уровне 46.55. Инструмент торгуется в пределах 46.31 - 46.56, вчерашнее закрытие составило 45.92, а торговый объем достиг 230. Всю динамику можно отследить на ценовом графике IHDG в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund?

WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund в настоящее время оценивается в 46.55. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 5.29% и USD. Отслеживайте движения IHDG на графике в реальном времени.

Как купить акции IHDG?

Вы можете купить акции WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund (IHDG) по текущей цене 46.55. Ордера обычно размещаются около 46.55 или 46.85, тогда как 230 и 0.39% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения IHDG на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции IHDG?

Инвестирование в WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund предполагает учет годового диапазона 38.14 - 47.53 и текущей цены 46.55. Многие сравнивают 0.63% и 6.79% перед размещением ордеров на 46.55 или 46.85. Изучайте ежедневные изменения цены IHDG на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund?

Самая высокая цена WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund (IHDG) за последний год составила 47.53. Акции заметно колебались в пределах 38.14 - 47.53, сравнение с 45.92 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund?

Самая низкая цена WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund (IHDG) за год составила 38.14. Сравнение с текущими 46.55 и 38.14 - 47.53 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения IHDG во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций IHDG?

В прошлом WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 45.92 и 5.29% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
46.31 46.56
Годовой диапазон
38.14 47.53
Предыдущее закрытие
45.92
Open
46.37
Bid
46.55
Ask
46.85
Low
46.31
High
46.56
Объем
230
Дневное изменение
1.37%
Месячное изменение
0.63%
6-месячное изменение
6.79%
Годовое изменение
5.29%
13 октября, понедельник
00:00
ALL
Заседание МВФ
Акт.
Прог.
Пред.
11:00
ALL
Ежемесячный отчет ОПЕК по рынку нефти
Акт.
Прог.
Пред.