- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
IHDG: WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund
Курс IHDG за сегодня изменился на 1.37%. При этом минимальная цена на торгах достигала 46.31, а максимальная — 46.56.
Следите за динамикой WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости IHDG
- Is WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth ETF (IHDG) a Strong ETF Right Now?
- Revisiting The Corporate Earnings Reporting Frequency Debate
- Is WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth ETF (IHDG) a Strong ETF Right Now?
- Fitting The Puzzle Pieces Together
- Dollar Weakness Boosts International Appeal
- 'Rest Of World' Equities Finally Break Out
- Global Wealth Research - Quarterly Report: July 2025
- Global Leading Indicators, June 2025 - What Tariffs?
- Markets Toast A Half Point Gain On Trade Chill
- Oil Moves On Middle East Tensions, But Other Markets Stay The Course
- Reassessing Global Currency Landscape Amid Dollar’s Decline
- Navigating The New Tariff Landscape
- The Storm Before The Calm
- How Investors Should Approach Sweeping U.S. Tariffs, Global Fallout
- Stocks Are Falling, Gold Is Surging… What Should You Do?
- Asset Allocation: What To Consider In Volatile Markets
- Exploring New Trade Deals Amid Rising Protectionism
- Soaring Services Trade: Why Service Trade Barriers Are A Potential Retaliation Tool
- VIDI: Not A Good Choice For International Equity Exposure, Sell Rated (NYSEARCA:VIDI)
- 3 Things - State Of The Markets
- How Deep Is Your Non-U.S. Love
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций IHDG сегодня?
WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund (IHDG) сегодня оценивается на уровне 46.55. Инструмент торгуется в пределах 46.31 - 46.56, вчерашнее закрытие составило 45.92, а торговый объем достиг 230. Всю динамику можно отследить на ценовом графике IHDG в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund?
WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund в настоящее время оценивается в 46.55. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 5.29% и USD. Отслеживайте движения IHDG на графике в реальном времени.
Как купить акции IHDG?
Вы можете купить акции WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund (IHDG) по текущей цене 46.55. Ордера обычно размещаются около 46.55 или 46.85, тогда как 230 и 0.39% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения IHDG на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции IHDG?
Инвестирование в WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund предполагает учет годового диапазона 38.14 - 47.53 и текущей цены 46.55. Многие сравнивают 0.63% и 6.79% перед размещением ордеров на 46.55 или 46.85. Изучайте ежедневные изменения цены IHDG на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund?
Самая высокая цена WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund (IHDG) за последний год составила 47.53. Акции заметно колебались в пределах 38.14 - 47.53, сравнение с 45.92 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund?
Самая низкая цена WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund (IHDG) за год составила 38.14. Сравнение с текущими 46.55 и 38.14 - 47.53 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения IHDG во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций IHDG?
В прошлом WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 45.92 и 5.29% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 45.92
- Open
- 46.37
- Bid
- 46.55
- Ask
- 46.85
- Low
- 46.31
- High
- 46.56
- Объем
- 230
- Дневное изменение
- 1.37%
- Месячное изменение
- 0.63%
- 6-месячное изменение
- 6.79%
- Годовое изменение
- 5.29%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.