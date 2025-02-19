- Übersicht
IHDG: WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund
Der Wechselkurs von IHDG hat sich für heute um 1.33% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 46.31 bis zu einem Hoch von 46.56 gehandelt.
Verfolgen Sie die WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
IHDG News
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von IHDG heute?
Die Aktie von WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund (IHDG) notiert heute bei 46.53. Sie wird innerhalb einer Spanne von 46.31 - 46.56 gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 45.92 und das Handelsvolumen erreichte 429. Das Live-Chart von IHDG zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie IHDG Dividenden?
WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund wird derzeit mit 46.53 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 5.25% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von IHDG zu verfolgen.
Wie kaufe ich IHDG-Aktien?
Sie können Aktien von WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund (IHDG) zum aktuellen Kurs von 46.53 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 46.53 oder 46.83 platziert, während 429 und 0.35% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von IHDG auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in IHDG-Aktien?
Bei einer Investition in WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund müssen die jährliche Spanne 38.14 - 47.53 und der aktuelle Kurs 46.53 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 0.58% und 6.74%, bevor sie Orders zu 46.53 oder 46.83 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von IHDG.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund?
Der höchste Kurs von WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund (IHDG) im vergangenen Jahr lag bei 47.53. Innerhalb von 38.14 - 47.53 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 45.92 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund?
Der niedrigste Kurs von WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund (IHDG) im Laufe des Jahres betrug 38.14. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 46.53 und der Spanne 38.14 - 47.53 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von IHDG live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von IHDG statt?
WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 45.92 und 5.25% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 45.92
- Eröffnung
- 46.37
- Bid
- 46.53
- Ask
- 46.83
- Tief
- 46.31
- Hoch
- 46.56
- Volumen
- 429
- Tagesänderung
- 1.33%
- Monatsänderung
- 0.58%
- 6-Monatsänderung
- 6.74%
- Jahresänderung
- 5.25%
