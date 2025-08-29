FiyatlarBölümler
IDR: Idaho Strategic Resources Inc

30.12 USD 0.94 (3.22%)
Sektör: Temel materyaller Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

IDR fiyatı bugün 3.22% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 28.89 ve Yüksek fiyatı olarak 31.31 aralığında işlem gördü.

Idaho Strategic Resources Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
28.89 31.31
Yıllık aralık
9.67 32.01
Önceki kapanış
29.18
Açılış
29.28
Satış
30.12
Alış
30.42
Düşük
28.89
Yüksek
31.31
Hacim
1.635 K
Günlük değişim
3.22%
Aylık değişim
3.40%
6 aylık değişim
108.88%
Yıllık değişim
86.16%
