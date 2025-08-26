Währungen / IDR
IDR: Idaho Strategic Resources Inc
29.42 USD 0.24 (0.82%)
Sektor: Grundstoffe Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von IDR hat sich für heute um 0.82% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 29.20 bis zu einem Hoch von 29.86 gehandelt.
Verfolgen Sie die Idaho Strategic Resources Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
IDR News
Tagesspanne
29.20 29.86
Jahresspanne
9.67 32.01
- Vorheriger Schlusskurs
- 29.18
- Eröffnung
- 29.28
- Bid
- 29.42
- Ask
- 29.72
- Tief
- 29.20
- Hoch
- 29.86
- Volumen
- 205
- Tagesänderung
- 0.82%
- Monatsänderung
- 1.00%
- 6-Monatsänderung
- 104.02%
- Jahresänderung
- 81.83%
