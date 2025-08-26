KurseKategorien
Währungen / IDR
Zurück zum Aktien

IDR: Idaho Strategic Resources Inc

29.42 USD 0.24 (0.82%)
Sektor: Grundstoffe Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von IDR hat sich für heute um 0.82% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 29.20 bis zu einem Hoch von 29.86 gehandelt.

Verfolgen Sie die Idaho Strategic Resources Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

IDR News

Tagesspanne
29.20 29.86
Jahresspanne
9.67 32.01
Vorheriger Schlusskurs
29.18
Eröffnung
29.28
Bid
29.42
Ask
29.72
Tief
29.20
Hoch
29.86
Volumen
205
Tagesänderung
0.82%
Monatsänderung
1.00%
6-Monatsänderung
104.02%
Jahresänderung
81.83%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K