КотировкиРазделы
Валюты / IDR
Назад в Рынок акций США

IDR: Idaho Strategic Resources Inc

27.87 USD 1.80 (6.07%)
Сектор: Сырье Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс IDR за сегодня изменился на -6.07%. При этом минимальная цена на торгах достигала 27.85, а максимальная — 29.69.

Следите за динамикой Idaho Strategic Resources Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Новости IDR

Дневной диапазон
27.85 29.69
Годовой диапазон
9.67 32.01
Предыдущее закрытие
29.67
Open
29.29
Bid
27.87
Ask
28.17
Low
27.85
High
29.69
Объем
636
Дневное изменение
-6.07%
Месячное изменение
-4.33%
6-месячное изменение
93.27%
Годовое изменение
72.25%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.