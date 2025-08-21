Валюты / IDR
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
IDR: Idaho Strategic Resources Inc
27.87 USD 1.80 (6.07%)
Сектор: Сырье Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс IDR за сегодня изменился на -6.07%. При этом минимальная цена на торгах достигала 27.85, а максимальная — 29.69.
Следите за динамикой Idaho Strategic Resources Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости IDR
- Рынок акций Испании закрылся падением, IBEX 35 снизился на 0,11%
- Spain stocks lower at close of trade; IBEX 35 down 0.11%
- Две победы с доходностью более 25% в сентябре: наш ИИ опережает S&P 500 на 100%
- Two 25%+ wins in Sept: Our AI-powered stock picker is now up 100%+ vs. the S&P 500
- Royal Gold Submits Proxy Statement for Sandstorm Gold Buyout Deal
- International Flavors' DEB Platform Announces Commercial Debut
- Up 13%+ today, can this AI-picked stock be the next 50%+ winner?
- PAAS Strengthens Portfolio With MAG Silver Buyout Completion
- Spain stocks lower at close of trade; IBEX 35 down 0.53%
- AG Stock Hits 52-Week High: What's Aiding Its Performance?
- Idaho Strategic Resources, Inc. (IDR) Is Up 10.53% in One Week: What You Should Know
- The Zacks Analyst Blog Highlights Agnico Eagle Mines, Idaho Strategic Resources, Harmony Gold Mining and Gold Fields
- EXK Hits 52-Week High: What's Aiding the Stock's Performance?
- 4 Top-Ranked Gold Stocks to Buy as Prices Hit Record Highs
- PLL Closes Merger Deal With Sayona to Form Leading Lithium Producer
- Более 130% прибыли при 85% точности: новые сентябрьские идеи от ИИ
- Более 130% прибыли, 85% успешных сделок: новый список акций от ИИ на сентябрь уже ДОСТУПЕН!
- 130%+ gains, 85% hit rate: The new list of AI-picked stocks for September is LIVE!
- 130%+ gains, 85% hit rate: The new list of AI-picked stocks for September is LIVE
- Spain stocks lower at close of trade; IBEX 35 down 0.82%
- MP vs. IDR: Which Rare Earth Stock is the Smarter Buy Now?
- Avino Silver Acquires Full Ownership of La Preciosa, Rallies 4%
- Franco-Nevada Stock Hits 52-Week High: What's Aiding Its Performance?
- New Gold Stock Hits 52-Week High: What's Aiding Its Performance?
Дневной диапазон
27.85 29.69
Годовой диапазон
9.67 32.01
- Предыдущее закрытие
- 29.67
- Open
- 29.29
- Bid
- 27.87
- Ask
- 28.17
- Low
- 27.85
- High
- 29.69
- Объем
- 636
- Дневное изменение
- -6.07%
- Месячное изменение
- -4.33%
- 6-месячное изменение
- 93.27%
- Годовое изменение
- 72.25%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.