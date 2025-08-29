Moedas / IDR
IDR: Idaho Strategic Resources Inc
28.21 USD 0.68 (2.35%)
Setor: Materiais-primas Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do IDR para hoje mudou para -2.35%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 27.73 e o mais alto foi 29.19.
Veja a dinâmica do par de moedas Idaho Strategic Resources Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Faixa diária
27.73 29.19
Faixa anual
9.67 32.01
- Fechamento anterior
- 28.89
- Open
- 28.95
- Bid
- 28.21
- Ask
- 28.51
- Low
- 27.73
- High
- 29.19
- Volume
- 317
- Mudança diária
- -2.35%
- Mudança mensal
- -3.16%
- Mudança de 6 meses
- 95.63%
- Mudança anual
- 74.35%
