Valute / IDR
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
IDR: Idaho Strategic Resources Inc
30.12 USD 0.94 (3.22%)
Settore: Materiali di Base Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio IDR ha avuto una variazione del 3.22% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 28.89 e ad un massimo di 31.31.
Segui le dinamiche di Idaho Strategic Resources Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
IDR News
- AI-picked stocks now up 150%+; an 111% outperformance vs. the S&P 500
- Spain stocks higher at close of trade; IBEX 35 up 0.92%
- Opinion: ‘This Fed has its head in the sand’ — but at least now we know where to invest
- Berenberg avvia copertura di Indra, prevede rialzo del 20% grazie all’aumento della spesa per la difesa in Spagna
- Berenberg starts Indra coverage, sees 20% upside on Spain’s defense spending surge
- Berenberg avvia copertura sul titolo Indra Group con rating Buy
- Berenberg initiates coverage on Indra Group stock with Buy rating
- Dopo aver registrato due vincitori con +30% questo mese, questi titoli scelti dall’IA sono in rialzo del 139%+
- Spain stocks lower at close of trade; IBEX 35 down 0.11%
- SOLO 3 su 20 azioni in rosso nella strategia “Le Migliori Italiane”
- Two 25%+ wins in Sept: Our AI-powered stock picker is now up 100%+ vs. the S&P 500
- Royal Gold Submits Proxy Statement for Sandstorm Gold Buyout Deal
- International Flavors' DEB Platform Announces Commercial Debut
- Up 13%+ today, can this AI-picked stock be the next 50%+ winner?
- PAAS Strengthens Portfolio With MAG Silver Buyout Completion
- Spain stocks lower at close of trade; IBEX 35 down 0.53%
- AG Stock Hits 52-Week High: What's Aiding Its Performance?
- Idaho Strategic Resources, Inc. (IDR) Is Up 10.53% in One Week: What You Should Know
- The Zacks Analyst Blog Highlights Agnico Eagle Mines, Idaho Strategic Resources, Harmony Gold Mining and Gold Fields
- EXK Hits 52-Week High: What's Aiding the Stock's Performance?
- 4 Top-Ranked Gold Stocks to Buy as Prices Hit Record Highs
- PLL Closes Merger Deal With Sayona to Form Leading Lithium Producer
- Guadagni superiori al 130%, successo dell’85%: La nuova lista di titoli selezionati dall’IA per settembre è DISPONIBILE
- 130%+ gains, 85% hit rate: The new list of AI-picked stocks for September is LIVE!
Intervallo Giornaliero
28.89 31.31
Intervallo Annuale
9.67 32.01
- Chiusura Precedente
- 29.18
- Apertura
- 29.28
- Bid
- 30.12
- Ask
- 30.42
- Minimo
- 28.89
- Massimo
- 31.31
- Volume
- 1.635 K
- Variazione giornaliera
- 3.22%
- Variazione Mensile
- 3.40%
- Variazione Semestrale
- 108.88%
- Variazione Annuale
- 86.16%
20 settembre, sabato