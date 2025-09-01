Devises / IDR
IDR: Idaho Strategic Resources Inc
30.12 USD 0.94 (3.22%)
Secteur: Matériaux de base Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de IDR a changé de 3.22% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 28.89 et à un maximum de 31.31.
Suivez la dynamique Idaho Strategic Resources Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
IDR Nouvelles
Range quotidien
28.89 31.31
Range Annuel
9.67 32.01
- Clôture Précédente
- 29.18
- Ouverture
- 29.28
- Bid
- 30.12
- Ask
- 30.42
- Plus Bas
- 28.89
- Plus Haut
- 31.31
- Volume
- 1.635 K
- Changement quotidien
- 3.22%
- Changement Mensuel
- 3.40%
- Changement à 6 Mois
- 108.88%
- Changement Annuel
- 86.16%
20 septembre, samedi