通貨 / IDR
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
IDR: Idaho Strategic Resources Inc
29.18 USD 0.29 (1.00%)
セクター: 基本資料 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
IDRの今日の為替レートは、1.00%変化しました。日中、通貨は1あたり27.73の安値と29.19の高値で取引されました。
Idaho Strategic Resources Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
IDR News
- Opinion: ‘This Fed has its head in the sand’ — but at least now we know where to invest
- ベレンベルク、インドラのカバレッジを開始、スペインの防衛支出増加で20%の上昇余地を予測
- Berenberg starts Indra coverage, sees 20% upside on Spain’s defense spending surge
- ベレンベルク、インドラ・グループ株を「買い」評価で新規カバー開始
- Berenberg initiates coverage on Indra Group stock with Buy rating
- Spain stocks lower at close of trade; IBEX 35 down 0.11%
- 9月に25%以上の上昇を記録した2銘柄：AIによる株式選定ツールはS&P 500を100%以上上回る
- Two 25%+ wins in Sept: Our AI-powered stock picker is now up 100%+ vs. the S&P 500
- Royal Gold Submits Proxy Statement for Sandstorm Gold Buyout Deal
- International Flavors' DEB Platform Announces Commercial Debut
- Up 13%+ today, can this AI-picked stock be the next 50%+ winner?
- PAAS Strengthens Portfolio With MAG Silver Buyout Completion
- Spain stocks lower at close of trade; IBEX 35 down 0.53%
- AG Stock Hits 52-Week High: What's Aiding Its Performance?
- Idaho Strategic Resources, Inc. (IDR) Is Up 10.53% in One Week: What You Should Know
- The Zacks Analyst Blog Highlights Agnico Eagle Mines, Idaho Strategic Resources, Harmony Gold Mining and Gold Fields
- EXK Hits 52-Week High: What's Aiding the Stock's Performance?
- 4 Top-Ranked Gold Stocks to Buy as Prices Hit Record Highs
- PLL Closes Merger Deal With Sayona to Form Leading Lithium Producer
- 130%以上の利益、85%のヒット率：9月のAI選出銘柄の新リストが公開中
- 130%以上の利益、85%のヒット率：9月のAI選出銘柄の新リストが公開中
- 130%+ gains, 85% hit rate: The new list of AI-picked stocks for September is LIVE!
- 130%+ gains, 85% hit rate: The new list of AI-picked stocks for September is LIVE
- Spain stocks lower at close of trade; IBEX 35 down 0.82%
1日のレンジ
27.73 29.19
1年のレンジ
9.67 32.01
- 以前の終値
- 28.89
- 始値
- 28.95
- 買値
- 29.18
- 買値
- 29.48
- 安値
- 27.73
- 高値
- 29.19
- 出来高
- 783
- 1日の変化
- 1.00%
- 1ヶ月の変化
- 0.17%
- 6ヶ月の変化
- 102.36%
- 1年の変化
- 80.35%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K