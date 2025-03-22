Dövizler / ICMB
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
ICMB: Investcorp Credit Management BDC Inc
2.85 USD 0.04 (1.38%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
ICMB fiyatı bugün -1.38% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 2.79 ve Yüksek fiyatı olarak 2.90 aralığında işlem gördü.
Investcorp Credit Management BDC Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ICMB haberleri
- Investcorp Credit Management BDC, Inc. 2025 Q4 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:ICMB)
- Investcorp Credit Management BDC, Inc. (ICMB) Q4 2025 Earnings Call Transcript
- Investcorp Credit Management BDC Q2 2025 slides: Portfolio growth amid NAV decline
- Investcorp Credit Management BDC earnings missed by $0.07, revenue fell short of estimates
- Investcorp Credit Management BDC Q1 2025 slides: NAV rises amid yield improvements
- Investcorp Credit Management BDC, Inc. (ICMB) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Investcorp Credit Management BDC, Inc. Schedules Earnings Release for Second Quarter and Fiscal Period Ended December 31, 2024
Günlük aralık
2.79 2.90
Yıllık aralık
2.46 3.47
- Önceki kapanış
- 2.89
- Açılış
- 2.90
- Satış
- 2.85
- Alış
- 3.15
- Düşük
- 2.79
- Yüksek
- 2.90
- Hacim
- 45
- Günlük değişim
- -1.38%
- Aylık değişim
- -3.39%
- 6 aylık değişim
- -11.49%
- Yıllık değişim
- -8.95%
21 Eylül, Pazar