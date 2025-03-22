通貨 / ICMB
ICMB: Investcorp Credit Management BDC Inc
2.89 USD 0.17 (5.56%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
ICMBの今日の為替レートは、-5.56%変化しました。日中、通貨は1あたり2.73の安値と2.92の高値で取引されました。
Investcorp Credit Management BDC Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
ICMB News
- Investcorp Credit Management BDC, Inc. 2025 Q4 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:ICMB)
- Investcorp Credit Management BDC, Inc. (ICMB) Q4 2025 Earnings Call Transcript
- Investcorp Credit Management BDC Q2 2025 slides: Portfolio growth amid NAV decline
- Investcorp Credit Management BDC earnings missed by $0.07, revenue fell short of estimates
- Investcorp Credit Management BDC Q1 2025 slides: NAV rises amid yield improvements
- Investcorp Credit Management BDC, Inc. (ICMB) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Investcorp Credit Management BDC, Inc. Schedules Earnings Release for Second Quarter and Fiscal Period Ended December 31, 2024
1日のレンジ
2.73 2.92
1年のレンジ
2.46 3.47
- 以前の終値
- 3.06
- 始値
- 2.74
- 買値
- 2.89
- 買値
- 3.19
- 安値
- 2.73
- 高値
- 2.92
- 出来高
- 191
- 1日の変化
- -5.56%
- 1ヶ月の変化
- -2.03%
- 6ヶ月の変化
- -10.25%
- 1年の変化
- -7.67%
