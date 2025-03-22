Валюты / ICMB
ICMB: Investcorp Credit Management BDC Inc
3.00 USD 0.02 (0.66%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс ICMB за сегодня изменился на -0.66%. При этом минимальная цена на торгах достигала 2.98, а максимальная — 3.04.
Следите за динамикой Investcorp Credit Management BDC Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
2.98 3.04
Годовой диапазон
2.46 3.47
- Предыдущее закрытие
- 3.02
- Open
- 3.04
- Bid
- 3.00
- Ask
- 3.30
- Low
- 2.98
- High
- 3.04
- Объем
- 175
- Дневное изменение
- -0.66%
- Месячное изменение
- 1.69%
- 6-месячное изменение
- -6.83%
- Годовое изменение
- -4.15%
