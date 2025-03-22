Valute / ICMB
ICMB: Investcorp Credit Management BDC Inc
2.85 USD 0.04 (1.38%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio ICMB ha avuto una variazione del -1.38% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 2.79 e ad un massimo di 2.90.
Segui le dinamiche di Investcorp Credit Management BDC Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
ICMB News
Intervallo Giornaliero
2.79 2.90
Intervallo Annuale
2.46 3.47
- Chiusura Precedente
- 2.89
- Apertura
- 2.90
- Bid
- 2.85
- Ask
- 3.15
- Minimo
- 2.79
- Massimo
- 2.90
- Volume
- 45
- Variazione giornaliera
- -1.38%
- Variazione Mensile
- -3.39%
- Variazione Semestrale
- -11.49%
- Variazione Annuale
- -8.95%
21 settembre, domenica