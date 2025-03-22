QuotazioniSezioni
Valute / ICMB
ICMB: Investcorp Credit Management BDC Inc

2.85 USD 0.04 (1.38%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio ICMB ha avuto una variazione del -1.38% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 2.79 e ad un massimo di 2.90.

Segui le dinamiche di Investcorp Credit Management BDC Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
2.79 2.90
Intervallo Annuale
2.46 3.47
Chiusura Precedente
2.89
Apertura
2.90
Bid
2.85
Ask
3.15
Minimo
2.79
Massimo
2.90
Volume
45
Variazione giornaliera
-1.38%
Variazione Mensile
-3.39%
Variazione Semestrale
-11.49%
Variazione Annuale
-8.95%
21 settembre, domenica