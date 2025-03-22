Währungen / ICMB
ICMB: Investcorp Credit Management BDC Inc
2.84 USD 0.05 (1.73%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von ICMB hat sich für heute um -1.73% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 2.79 bis zu einem Hoch von 2.90 gehandelt.
Verfolgen Sie die Investcorp Credit Management BDC Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ICMB News
- Investcorp Credit Management BDC, Inc. 2025 Q4 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:ICMB)
- Investcorp Credit Management BDC, Inc. (ICMB) Q4 2025 Earnings Call Transcript
- Investcorp Credit Management BDC Q2 2025 slides: Portfolio growth amid NAV decline
- Investcorp Credit Management BDC earnings missed by $0.07, revenue fell short of estimates
- Investcorp Credit Management BDC Q1 2025 slides: NAV rises amid yield improvements
- Investcorp Credit Management BDC, Inc. (ICMB) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Investcorp Credit Management BDC, Inc. Schedules Earnings Release for Second Quarter and Fiscal Period Ended December 31, 2024
Tagesspanne
2.79 2.90
Jahresspanne
2.46 3.47
- Vorheriger Schlusskurs
- 2.89
- Eröffnung
- 2.90
- Bid
- 2.84
- Ask
- 3.14
- Tief
- 2.79
- Hoch
- 2.90
- Volumen
- 27
- Tagesänderung
- -1.73%
- Monatsänderung
- -3.73%
- 6-Monatsänderung
- -11.80%
- Jahresänderung
- -9.27%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K