통화 / ICMB
ICMB: Investcorp Credit Management BDC Inc
2.85 USD 0.04 (1.38%)
부문: 금융 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
ICMB 환율이 오늘 -1.38%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 2.79이고 고가는 2.90이었습니다.
Investcorp Credit Management BDC Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
ICMB News
일일 변동 비율
2.79 2.90
년간 변동
2.46 3.47
- 이전 종가
- 2.89
- 시가
- 2.90
- Bid
- 2.85
- Ask
- 3.15
- 저가
- 2.79
- 고가
- 2.90
- 볼륨
- 45
- 일일 변동
- -1.38%
- 월 변동
- -3.39%
- 6개월 변동
- -11.49%
- 년간 변동율
- -8.95%
20 9월, 토요일