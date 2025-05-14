Dövizler / HWH
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
HWH: HWH International Inc
2.81 USD 0.02 (0.71%)
Sektör: Tüketici - Döngüsel Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
HWH fiyatı bugün -0.71% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 2.67 ve Yüksek fiyatı olarak 2.98 aralığında işlem gördü.
HWH International Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
HWH haberleri
- U.S. stocks lower at close of trade; Dow Jones Industrial Average down 0.55%
- Nasdaq Down 1%; Signet Jewelers Earnings Top Views - Celularity (NASDAQ:CELU), CARISMA Therapeutics (NASDAQ:CARM)
- Why Carisma Therapeutics Shares Are Trading Higher By 133%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - ALT5 Sigma (NASDAQ:ALTS), CARISMA Therapeutics (NASDAQ:CARM)
- HWH International changes independent auditor to HTL International
- Nasdaq Gains Over 100 Points; Sony Group Posts Upbeat Earnings - Accelerate Diagnostics (NASDAQ:AXDX), HWH International (NASDAQ:HWH)
- Why Everus Construction Group Shares Are Trading Higher By Around 15%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Absci (NASDAQ:ABSI), Abpro Hldgs (NASDAQ:ABP)
Günlük aralık
2.67 2.98
Yıllık aralık
0.25 7.77
- Önceki kapanış
- 2.83
- Açılış
- 2.98
- Satış
- 2.81
- Alış
- 3.11
- Düşük
- 2.67
- Yüksek
- 2.98
- Hacim
- 139
- Günlük değişim
- -0.71%
- Aylık değişim
- 16.60%
- 6 aylık değişim
- 132.23%
- Yıllık değişim
- 230.59%
21 Eylül, Pazar