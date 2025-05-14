FiyatlarBölümler
Dövizler / HWH
Geri dön - Hisse senetleri

HWH: HWH International Inc

2.81 USD 0.02 (0.71%)
Sektör: Tüketici - Döngüsel Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

HWH fiyatı bugün -0.71% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 2.67 ve Yüksek fiyatı olarak 2.98 aralığında işlem gördü.

HWH International Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

HWH haberleri

Günlük aralık
2.67 2.98
Yıllık aralık
0.25 7.77
Önceki kapanış
2.83
Açılış
2.98
Satış
2.81
Alış
3.11
Düşük
2.67
Yüksek
2.98
Hacim
139
Günlük değişim
-0.71%
Aylık değişim
16.60%
6 aylık değişim
132.23%
Yıllık değişim
230.59%
21 Eylül, Pazar