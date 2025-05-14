Währungen / HWH
HWH: HWH International Inc
2.72 USD 0.11 (3.89%)
Sektor: Konjunkturabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von HWH hat sich für heute um -3.89% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 2.67 bis zu einem Hoch von 2.98 gehandelt.
Verfolgen Sie die HWH International Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
HWH News
- HWH International changes independent auditor to HTL International
Tagesspanne
2.67 2.98
Jahresspanne
0.25 7.77
- Vorheriger Schlusskurs
- 2.83
- Eröffnung
- 2.98
- Bid
- 2.72
- Ask
- 3.02
- Tief
- 2.67
- Hoch
- 2.98
- Volumen
- 111
- Tagesänderung
- -3.89%
- Monatsänderung
- 12.86%
- 6-Monatsänderung
- 124.79%
- Jahresänderung
- 220.00%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
- 418
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
- 542
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K