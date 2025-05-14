Divisas / HWH
HWH: HWH International Inc
2.77 USD 0.06 (2.12%)
Sector: Valores de Consumo Cíclico Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de HWH de hoy ha cambiado un -2.12%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 2.67, mientras que el máximo ha alcanzado 2.83.
Siga la dinámica de la pareja de divisas HWH International Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
HWH News
- U.S. stocks lower at close of trade; Dow Jones Industrial Average down 0.55%
- Nasdaq Down 1%; Signet Jewelers Earnings Top Views - Celularity (NASDAQ:CELU), CARISMA Therapeutics (NASDAQ:CARM)
- Why Carisma Therapeutics Shares Are Trading Higher By 133%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - ALT5 Sigma (NASDAQ:ALTS), CARISMA Therapeutics (NASDAQ:CARM)
- HWH International changes independent auditor to HTL International
- Nasdaq Gains Over 100 Points; Sony Group Posts Upbeat Earnings - Accelerate Diagnostics (NASDAQ:AXDX), HWH International (NASDAQ:HWH)
- Why Everus Construction Group Shares Are Trading Higher By Around 15%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Absci (NASDAQ:ABSI), Abpro Hldgs (NASDAQ:ABP)
Rango diario
2.67 2.83
Rango anual
0.25 7.77
- Cierres anteriores
- 2.83
- Open
- 2.69
- Bid
- 2.77
- Ask
- 3.07
- Low
- 2.67
- High
- 2.83
- Volumen
- 292
- Cambio diario
- -2.12%
- Cambio mensual
- 14.94%
- Cambio a 6 meses
- 128.93%
- Cambio anual
- 225.88%
