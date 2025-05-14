货币 / HWH
HWH: HWH International Inc
2.77 USD 0.06 (2.12%)
版块: 消费类周期性 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日HWH汇率已更改-2.12%。当日，交易品种以低点2.67和高点2.83进行交易。
关注HWH International Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
HWH新闻
- U.S. stocks lower at close of trade; Dow Jones Industrial Average down 0.55%
- Nasdaq Down 1%; Signet Jewelers Earnings Top Views - Celularity (NASDAQ:CELU), CARISMA Therapeutics (NASDAQ:CARM)
- Why Carisma Therapeutics Shares Are Trading Higher By 133%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - ALT5 Sigma (NASDAQ:ALTS), CARISMA Therapeutics (NASDAQ:CARM)
- HWH International changes independent auditor to HTL International
- Nasdaq Gains Over 100 Points; Sony Group Posts Upbeat Earnings - Accelerate Diagnostics (NASDAQ:AXDX), HWH International (NASDAQ:HWH)
- Why Everus Construction Group Shares Are Trading Higher By Around 15%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Absci (NASDAQ:ABSI), Abpro Hldgs (NASDAQ:ABP)
日范围
2.67 2.83
年范围
0.25 7.77
- 前一天收盘价
- 2.83
- 开盘价
- 2.69
- 卖价
- 2.77
- 买价
- 3.07
- 最低价
- 2.67
- 最高价
- 2.83
- 交易量
- 292
- 日变化
- -2.12%
- 月变化
- 14.94%
- 6个月变化
- 128.93%
- 年变化
- 225.88%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
- 4.25%
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值