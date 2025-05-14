Moedas / HWH
HWH: HWH International Inc
2.83 USD 0.06 (2.17%)
Setor: Consumo cíclico de demanda Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do HWH para hoje mudou para 2.17%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 2.60 e o mais alto foi 2.85.
Veja a dinâmica do par de moedas HWH International Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
HWH Notícias
Faixa diária
2.60 2.85
Faixa anual
0.25 7.77
- Fechamento anterior
- 2.77
- Open
- 2.72
- Bid
- 2.83
- Ask
- 3.13
- Low
- 2.60
- High
- 2.85
- Volume
- 269
- Mudança diária
- 2.17%
- Mudança mensal
- 17.43%
- Mudança de 6 meses
- 133.88%
- Mudança anual
- 232.94%
