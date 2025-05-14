Валюты / HWH
HWH: HWH International Inc
2.83 USD 0.18 (5.98%)
Сектор: Потребление циклического спроса Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс HWH за сегодня изменился на -5.98%. При этом минимальная цена на торгах достигала 2.75, а максимальная — 3.00.
Следите за динамикой HWH International Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости HWH
- U.S. stocks lower at close of trade; Dow Jones Industrial Average down 0.55%
- Nasdaq Down 1%; Signet Jewelers Earnings Top Views - Celularity (NASDAQ:CELU), CARISMA Therapeutics (NASDAQ:CARM)
- Why Carisma Therapeutics Shares Are Trading Higher By 133%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - ALT5 Sigma (NASDAQ:ALTS), CARISMA Therapeutics (NASDAQ:CARM)
- HWH International changes independent auditor to HTL International
- Nasdaq Gains Over 100 Points; Sony Group Posts Upbeat Earnings - Accelerate Diagnostics (NASDAQ:AXDX), HWH International (NASDAQ:HWH)
- Why Everus Construction Group Shares Are Trading Higher By Around 15%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Absci (NASDAQ:ABSI), Abpro Hldgs (NASDAQ:ABP)
Дневной диапазон
2.75 3.00
Годовой диапазон
0.25 7.77
- Предыдущее закрытие
- 3.01
- Open
- 2.91
- Bid
- 2.83
- Ask
- 3.13
- Low
- 2.75
- High
- 3.00
- Объем
- 278
- Дневное изменение
- -5.98%
- Месячное изменение
- 17.43%
- 6-месячное изменение
- 133.88%
- Годовое изменение
- 232.94%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.