通貨 / HWH
HWH: HWH International Inc
2.83 USD 0.06 (2.17%)
セクター: 消費者向けサイクル ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
HWHの今日の為替レートは、2.17%変化しました。日中、通貨は1あたり2.60の安値と2.85の高値で取引されました。
HWH International Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
HWH News
- U.S. stocks lower at close of trade; Dow Jones Industrial Average down 0.55%
- Nasdaq Down 1%; Signet Jewelers Earnings Top Views - Celularity (NASDAQ:CELU), CARISMA Therapeutics (NASDAQ:CARM)
- Why Carisma Therapeutics Shares Are Trading Higher By 133%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - ALT5 Sigma (NASDAQ:ALTS), CARISMA Therapeutics (NASDAQ:CARM)
- HWH International changes independent auditor to HTL International
- Nasdaq Gains Over 100 Points; Sony Group Posts Upbeat Earnings - Accelerate Diagnostics (NASDAQ:AXDX), HWH International (NASDAQ:HWH)
- Why Everus Construction Group Shares Are Trading Higher By Around 15%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Absci (NASDAQ:ABSI), Abpro Hldgs (NASDAQ:ABP)
1日のレンジ
2.60 2.85
1年のレンジ
0.25 7.77
- 以前の終値
- 2.77
- 始値
- 2.72
- 買値
- 2.83
- 買値
- 3.13
- 安値
- 2.60
- 高値
- 2.85
- 出来高
- 269
- 1日の変化
- 2.17%
- 1ヶ月の変化
- 17.43%
- 6ヶ月の変化
- 133.88%
- 1年の変化
- 232.94%
