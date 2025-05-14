QuotazioniSezioni
HWH: HWH International Inc

2.81 USD 0.02 (0.71%)
Settore: Beni di Consumo Ciclici Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio HWH ha avuto una variazione del -0.71% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 2.67 e ad un massimo di 2.98.

Segui le dinamiche di HWH International Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Intervallo Giornaliero
2.67 2.98
Intervallo Annuale
0.25 7.77
Chiusura Precedente
2.83
Apertura
2.98
Bid
2.81
Ask
3.11
Minimo
2.67
Massimo
2.98
Volume
139
Variazione giornaliera
-0.71%
Variazione Mensile
16.60%
Variazione Semestrale
132.23%
Variazione Annuale
230.59%
