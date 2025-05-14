Valute / HWH
HWH: HWH International Inc
2.81 USD 0.02 (0.71%)
Settore: Beni di Consumo Ciclici Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio HWH ha avuto una variazione del -0.71% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 2.67 e ad un massimo di 2.98.
Segui le dinamiche di HWH International Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
HWH News
Intervallo Giornaliero
2.67 2.98
Intervallo Annuale
0.25 7.77
- Chiusura Precedente
- 2.83
- Apertura
- 2.98
- Bid
- 2.81
- Ask
- 3.11
- Minimo
- 2.67
- Massimo
- 2.98
- Volume
- 139
- Variazione giornaliera
- -0.71%
- Variazione Mensile
- 16.60%
- Variazione Semestrale
- 132.23%
- Variazione Annuale
- 230.59%
21 settembre, domenica