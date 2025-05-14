통화 / HWH
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
HWH: HWH International Inc
2.81 USD 0.02 (0.71%)
부문: 경기순환소비재 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
HWH 환율이 오늘 -0.71%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 2.67이고 고가는 2.98이었습니다.
HWH International Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
HWH News
- U.S. stocks lower at close of trade; Dow Jones Industrial Average down 0.55%
- Nasdaq Down 1%; Signet Jewelers Earnings Top Views - Celularity (NASDAQ:CELU), CARISMA Therapeutics (NASDAQ:CARM)
- Why Carisma Therapeutics Shares Are Trading Higher By 133%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - ALT5 Sigma (NASDAQ:ALTS), CARISMA Therapeutics (NASDAQ:CARM)
- HWH International changes independent auditor to HTL International
- Nasdaq Gains Over 100 Points; Sony Group Posts Upbeat Earnings - Accelerate Diagnostics (NASDAQ:AXDX), HWH International (NASDAQ:HWH)
- Why Everus Construction Group Shares Are Trading Higher By Around 15%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Absci (NASDAQ:ABSI), Abpro Hldgs (NASDAQ:ABP)
일일 변동 비율
2.67 2.98
년간 변동
0.25 7.77
- 이전 종가
- 2.83
- 시가
- 2.98
- Bid
- 2.81
- Ask
- 3.11
- 저가
- 2.67
- 고가
- 2.98
- 볼륨
- 139
- 일일 변동
- -0.71%
- 월 변동
- 16.60%
- 6개월 변동
- 132.23%
- 년간 변동율
- 230.59%
20 9월, 토요일