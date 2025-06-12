Dövizler / HUBC
HUBC: Hub Cyber Security Ltd
2.19 USD 0.01 (0.45%)
Sektör: Teknoloji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
HUBC fiyatı bugün -0.45% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 2.09 ve Yüksek fiyatı olarak 2.23 aralığında işlem gördü.
Hub Cyber Security Ltd hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- HUB Security secures up to $20 million in convertible note financing
- U.S. stocks higher at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 1.34%
- HUB Security appoints Aviv Eyal to lead new digital asset division
- HUB Security signs $25 million annual KYC compliance deal with Kyrrex
- HUB Security appoints former PayPal Canada president as CRO
- HUB Security regains full Nasdaq compliance after restructuring
Günlük aralık
2.09 2.23
Yıllık aralık
0.36 4.43
- Önceki kapanış
- 2.20
- Açılış
- 2.18
- Satış
- 2.19
- Alış
- 2.49
- Düşük
- 2.09
- Yüksek
- 2.23
- Hacim
- 562
- Günlük değişim
- -0.45%
- Aylık değişim
- -0.90%
- 6 aylık değişim
- -19.19%
- Yıllık değişim
- 259.02%
21 Eylül, Pazar