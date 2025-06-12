Валюты / HUBC
HUBC: Hub Cyber Security Ltd
2.27 USD 0.10 (4.22%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс HUBC за сегодня изменился на -4.22%. При этом минимальная цена на торгах достигала 2.17, а максимальная — 2.42.
Следите за динамикой Hub Cyber Security Ltd. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
2.17 2.42
Годовой диапазон
0.36 4.43
- Предыдущее закрытие
- 2.37
- Open
- 2.41
- Bid
- 2.27
- Ask
- 2.57
- Low
- 2.17
- High
- 2.42
- Объем
- 843
- Дневное изменение
- -4.22%
- Месячное изменение
- 2.71%
- 6-месячное изменение
- -16.24%
- Годовое изменение
- 272.13%
