HUBC: Hub Cyber Security Ltd
2.16 USD 0.04 (1.82%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von HUBC hat sich für heute um -1.82% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 2.09 bis zu einem Hoch von 2.23 gehandelt.
Verfolgen Sie die Hub Cyber Security Ltd-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
HUBC News
- HUB Security secures up to $20 million in convertible note financing
- U.S. stocks higher at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 1.34%
- HUB Security appoints Aviv Eyal to lead new digital asset division
- HUB Security signs $25 million annual KYC compliance deal with Kyrrex
- HUB Security appoints former PayPal Canada president as CRO
- HUB Security regains full Nasdaq compliance after restructuring
Tagesspanne
2.09 2.23
Jahresspanne
0.36 4.43
- Vorheriger Schlusskurs
- 2.20
- Eröffnung
- 2.18
- Bid
- 2.16
- Ask
- 2.46
- Tief
- 2.09
- Hoch
- 2.23
- Volumen
- 351
- Tagesänderung
- -1.82%
- Monatsänderung
- -2.26%
- 6-Monatsänderung
- -20.30%
- Jahresänderung
- 254.10%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K