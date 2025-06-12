통화 / HUBC
HUBC: Hub Cyber Security Ltd
2.19 USD 0.01 (0.45%)
부문: 기술 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
HUBC 환율이 오늘 -0.45%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 2.09이고 고가는 2.23이었습니다.
Hub Cyber Security Ltd 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
HUBC News
- HUB Security secures up to $20 million in convertible note financing
- U.S. stocks higher at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 1.34%
- HUB Security appoints Aviv Eyal to lead new digital asset division
- HUB Security signs $25 million annual KYC compliance deal with Kyrrex
- HUB Security appoints former PayPal Canada president as CRO
- HUB Security regains full Nasdaq compliance after restructuring
일일 변동 비율
2.09 2.23
년간 변동
0.36 4.43
- 이전 종가
- 2.20
- 시가
- 2.18
- Bid
- 2.19
- Ask
- 2.49
- 저가
- 2.09
- 고가
- 2.23
- 볼륨
- 562
- 일일 변동
- -0.45%
- 월 변동
- -0.90%
- 6개월 변동
- -19.19%
- 년간 변동율
- 259.02%
20 9월, 토요일