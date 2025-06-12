Moedas / HUBC
HUBC: Hub Cyber Security Ltd
2.23 USD 0.05 (2.29%)
Setor: Tecnologia Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do HUBC para hoje mudou para 2.29%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 2.20 e o mais alto foi 2.40.
Veja a dinâmica do par de moedas Hub Cyber Security Ltd. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
HUBC Notícias
- HUB Security secures up to $20 million in convertible note financing
- U.S. stocks higher at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 1.34%
- HUB Security appoints Aviv Eyal to lead new digital asset division
- HUB Security signs $25 million annual KYC compliance deal with Kyrrex
- HUB Security appoints former PayPal Canada president as CRO
- HUB Security regains full Nasdaq compliance after restructuring
Faixa diária
2.20 2.40
Faixa anual
0.36 4.43
- Fechamento anterior
- 2.18
- Open
- 2.22
- Bid
- 2.23
- Ask
- 2.53
- Low
- 2.20
- High
- 2.40
- Volume
- 1.217 K
- Mudança diária
- 2.29%
- Mudança mensal
- 0.90%
- Mudança de 6 meses
- -17.71%
- Mudança anual
- 265.57%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
- $49.2 bilh
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $151.0 bilh