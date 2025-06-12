货币 / HUBC
HUBC: Hub Cyber Security Ltd
2.19 USD 0.08 (3.52%)
版块: 技术 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日HUBC汇率已更改-3.52%。当日，交易品种以低点2.18和高点2.28进行交易。
关注Hub Cyber Security Ltd动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
HUBC新闻
- HUB Security secures up to $20 million in convertible note financing
- U.S. stocks higher at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 1.34%
- HUB Security appoints Aviv Eyal to lead new digital asset division
- HUB Security signs $25 million annual KYC compliance deal with Kyrrex
- HUB Security appoints former PayPal Canada president as CRO
- HUB Security regains full Nasdaq compliance after restructuring
日范围
2.18 2.28
年范围
0.36 4.43
- 前一天收盘价
- 2.27
- 开盘价
- 2.28
- 卖价
- 2.19
- 买价
- 2.49
- 最低价
- 2.18
- 最高价
- 2.28
- 交易量
- 358
- 日变化
- -3.52%
- 月变化
- -0.90%
- 6个月变化
- -19.19%
- 年变化
- 259.02%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
- 4.25%
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值