CotationsSections
Devises / HUBC
Retour à Actions

HUBC: Hub Cyber Security Ltd

2.19 USD 0.01 (0.45%)
Secteur: Technologie Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de HUBC a changé de -0.45% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 2.09 et à un maximum de 2.23.

Suivez la dynamique Hub Cyber Security Ltd. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Graphique en Plein Ecran
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

HUBC Nouvelles

Range quotidien
2.09 2.23
Range Annuel
0.36 4.43
Clôture Précédente
2.20
Ouverture
2.18
Bid
2.19
Ask
2.49
Plus Bas
2.09
Plus Haut
2.23
Volume
562
Changement quotidien
-0.45%
Changement Mensuel
-0.90%
Changement à 6 Mois
-19.19%
Changement Annuel
259.02%
20 septembre, samedi