HUBC: Hub Cyber Security Ltd
2.19 USD 0.01 (0.45%)
Secteur: Technologie Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de HUBC a changé de -0.45% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 2.09 et à un maximum de 2.23.
Suivez la dynamique Hub Cyber Security Ltd. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
HUBC Nouvelles
- HUB Security secures up to $20 million in convertible note financing
- U.S. stocks higher at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 1.34%
- HUB Security appoints Aviv Eyal to lead new digital asset division
- HUB Security signs $25 million annual KYC compliance deal with Kyrrex
- HUB Security appoints former PayPal Canada president as CRO
- HUB Security regains full Nasdaq compliance after restructuring
Range quotidien
2.09 2.23
Range Annuel
0.36 4.43
- Clôture Précédente
- 2.20
- Ouverture
- 2.18
- Bid
- 2.19
- Ask
- 2.49
- Plus Bas
- 2.09
- Plus Haut
- 2.23
- Volume
- 562
- Changement quotidien
- -0.45%
- Changement Mensuel
- -0.90%
- Changement à 6 Mois
- -19.19%
- Changement Annuel
- 259.02%
20 septembre, samedi