HUBC: Hub Cyber Security Ltd

2.19 USD 0.01 (0.45%)
Settore: Tecnologia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio HUBC ha avuto una variazione del -0.45% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 2.09 e ad un massimo di 2.23.

Segui le dinamiche di Hub Cyber Security Ltd. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
2.09 2.23
Intervallo Annuale
0.36 4.43
Chiusura Precedente
2.20
Apertura
2.18
Bid
2.19
Ask
2.49
Minimo
2.09
Massimo
2.23
Volume
562
Variazione giornaliera
-0.45%
Variazione Mensile
-0.90%
Variazione Semestrale
-19.19%
Variazione Annuale
259.02%
