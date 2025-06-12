Valute / HUBC
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
HUBC: Hub Cyber Security Ltd
2.19 USD 0.01 (0.45%)
Settore: Tecnologia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio HUBC ha avuto una variazione del -0.45% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 2.09 e ad un massimo di 2.23.
Segui le dinamiche di Hub Cyber Security Ltd. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
HUBC News
- HUB Security secures up to $20 million in convertible note financing
- U.S. stocks higher at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 1.34%
- HUB Security appoints Aviv Eyal to lead new digital asset division
- HUB Security signs $25 million annual KYC compliance deal with Kyrrex
- HUB Security appoints former PayPal Canada president as CRO
- HUB Security regains full Nasdaq compliance after restructuring
Intervallo Giornaliero
2.09 2.23
Intervallo Annuale
0.36 4.43
- Chiusura Precedente
- 2.20
- Apertura
- 2.18
- Bid
- 2.19
- Ask
- 2.49
- Minimo
- 2.09
- Massimo
- 2.23
- Volume
- 562
- Variazione giornaliera
- -0.45%
- Variazione Mensile
- -0.90%
- Variazione Semestrale
- -19.19%
- Variazione Annuale
- 259.02%
21 settembre, domenica