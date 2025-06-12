通貨 / HUBC
HUBC: Hub Cyber Security Ltd
2.20 USD 0.02 (0.92%)
セクター: 技術 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
HUBCの今日の為替レートは、0.92%変化しました。日中、通貨は1あたり2.18の安値と2.40の高値で取引されました。
Hub Cyber Security Ltdダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
HUBC News
- HUB Security secures up to $20 million in convertible note financing
- U.S. stocks higher at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 1.34%
- HUB Security appoints Aviv Eyal to lead new digital asset division
- HUB Security signs $25 million annual KYC compliance deal with Kyrrex
- HUB Security appoints former PayPal Canada president as CRO
- HUB Security regains full Nasdaq compliance after restructuring
1日のレンジ
2.18 2.40
1年のレンジ
0.36 4.43
- 以前の終値
- 2.18
- 始値
- 2.22
- 買値
- 2.20
- 買値
- 2.50
- 安値
- 2.18
- 高値
- 2.40
- 出来高
- 1.381 K
- 1日の変化
- 0.92%
- 1ヶ月の変化
- -0.45%
- 6ヶ月の変化
- -18.82%
- 1年の変化
- 260.66%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K