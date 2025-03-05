Dövizler / HTFC
HTFC: Horizon Technology Finance Corporation 6.25% Notes due 2027
24.9500 USD 0.2500 (1.01%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
HTFC fiyatı bugün 1.01% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 24.7900 ve Yüksek fiyatı olarak 24.9500 aralığında işlem gördü.
Horizon Technology Finance Corporation 6.25% Notes due 2027 hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
Günlük aralık
24.7900 24.9500
Yıllık aralık
23.8900 24.9600
- Önceki kapanış
- 24.7000
- Açılış
- 24.7900
- Satış
- 24.9500
- Alış
- 24.9530
- Düşük
- 24.7900
- Yüksek
- 24.9500
- Hacim
- 4
- Günlük değişim
- 1.01%
- Aylık değişim
- 0.34%
- 6 aylık değişim
- 2.76%
- Yıllık değişim
- 3.40%
