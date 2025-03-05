FiyatlarBölümler
Dövizler / HTFC
Geri dön - Hisse senetleri

HTFC: Horizon Technology Finance Corporation 6.25% Notes due 2027

24.9500 USD 0.2500 (1.01%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

HTFC fiyatı bugün 1.01% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 24.7900 ve Yüksek fiyatı olarak 24.9500 aralığında işlem gördü.

Horizon Technology Finance Corporation 6.25% Notes due 2027 hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

HTFC haberleri

Günlük aralık
24.7900 24.9500
Yıllık aralık
23.8900 24.9600
Önceki kapanış
24.7000
Açılış
24.7900
Satış
24.9500
Alış
24.9530
Düşük
24.7900
Yüksek
24.9500
Hacim
4
Günlük değişim
1.01%
Aylık değişim
0.34%
6 aylık değişim
2.76%
Yıllık değişim
3.40%
21 Eylül, Pazar