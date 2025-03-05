통화 / HTFC
HTFC: Horizon Technology Finance Corporation 6.25% Notes due 2027
24.9500 USD 0.2500 (1.01%)
부문: 금융 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
HTFC 환율이 오늘 1.01%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 24.7900이고 고가는 24.9500이었습니다.
Horizon Technology Finance Corporation 6.25% Notes due 2027 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
HTFC News
일일 변동 비율
24.7900 24.9500
년간 변동
23.8900 24.9600
- 이전 종가
- 24.7000
- 시가
- 24.7900
- Bid
- 24.9500
- Ask
- 24.9530
- 저가
- 24.7900
- 고가
- 24.9500
- 볼륨
- 4
- 일일 변동
- 1.01%
- 월 변동
- 0.34%
- 6개월 변동
- 2.76%
- 년간 변동율
- 3.40%
20 9월, 토요일