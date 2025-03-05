KurseKategorien
Währungen / HTFC
Zurück zum Aktien

HTFC: Horizon Technology Finance Corporation 6.25% Notes due 2027

24.7000 USD 0.0500 (0.20%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von HTFC hat sich für heute um -0.20% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 24.6700 bis zu einem Hoch von 24.8000 gehandelt.

Verfolgen Sie die Horizon Technology Finance Corporation 6.25% Notes due 2027-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

HTFC News

Tagesspanne
24.6700 24.8000
Jahresspanne
23.8900 24.9600
Vorheriger Schlusskurs
24.7500
Eröffnung
24.8000
Bid
24.7000
Ask
24.7030
Tief
24.6700
Hoch
24.8000
Volumen
6
Tagesänderung
-0.20%
Monatsänderung
-0.67%
6-Monatsänderung
1.73%
Jahresänderung
2.36%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K