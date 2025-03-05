Währungen / HTFC
HTFC: Horizon Technology Finance Corporation 6.25% Notes due 2027
24.7000 USD 0.0500 (0.20%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von HTFC hat sich für heute um -0.20% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 24.6700 bis zu einem Hoch von 24.8000 gehandelt.
Verfolgen Sie die Horizon Technology Finance Corporation 6.25% Notes due 2027-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
24.6700 24.8000
Jahresspanne
23.8900 24.9600
- Vorheriger Schlusskurs
- 24.7500
- Eröffnung
- 24.8000
- Bid
- 24.7000
- Ask
- 24.7030
- Tief
- 24.6700
- Hoch
- 24.8000
- Volumen
- 6
- Tagesänderung
- -0.20%
- Monatsänderung
- -0.67%
- 6-Monatsänderung
- 1.73%
- Jahresänderung
- 2.36%
