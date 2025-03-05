Divisas / HTFC
HTFC: Horizon Technology Finance Corporation 6.25% Notes due 2027
24.7500 USD 0.0464 (0.19%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de HTFC de hoy ha cambiado un 0.19%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 24.7500, mientras que el máximo ha alcanzado 24.8900.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Horizon Technology Finance Corporation 6.25% Notes due 2027. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Rango diario
24.7500 24.8900
Rango anual
23.8900 24.9600
- Cierres anteriores
- 24.7036
- Open
- 24.8900
- Bid
- 24.7500
- Ask
- 24.7530
- Low
- 24.7500
- High
- 24.8900
- Volumen
- 25
- Cambio diario
- 0.19%
- Cambio mensual
- -0.46%
- Cambio a 6 meses
- 1.94%
- Cambio anual
- 2.57%
