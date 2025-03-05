CotizacionesSecciones
Divisas / HTFC
Volver a Acciones

HTFC: Horizon Technology Finance Corporation 6.25% Notes due 2027

24.7500 USD 0.0464 (0.19%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de HTFC de hoy ha cambiado un 0.19%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 24.7500, mientras que el máximo ha alcanzado 24.8900.

Siga la dinámica de la pareja de divisas Horizon Technology Finance Corporation 6.25% Notes due 2027. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

Gráfico a pantalla completa
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

HTFC News

Rango diario
24.7500 24.8900
Rango anual
23.8900 24.9600
Cierres anteriores
24.7036
Open
24.8900
Bid
24.7500
Ask
24.7530
Low
24.7500
High
24.8900
Volumen
25
Cambio diario
0.19%
Cambio mensual
-0.46%
Cambio a 6 meses
1.94%
Cambio anual
2.57%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
Índice Manufacturero de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
3.7
Prev.
-0.3
12:30
USD
Índice de Ocupación Laboral de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
7.6
Prev.
5.9
12:30
USD
Peticiones Iniciales del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
282 K
Prev.
263 K
12:30
USD
Peticiones Continuas del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
1.935 M
Prev.
1.939 M
14:00
USD
Índice de Liderazgo Económico de la CB
Act.
Pronós.
-0.2%
Prev.
-0.1%
17:00
USD
Subasta de TIPS a 10 Años
Act.
Pronós.
Prev.
1.985%
20:00
USD
Transacciones Netas a Largo Plazo TIC
Act.
Pronós.
$​123.1 B
Prev.
$​150.8 B