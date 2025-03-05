CotationsSections
Devises / HTFC
HTFC: Horizon Technology Finance Corporation 6.25% Notes due 2027

24.9500 USD 0.2500 (1.01%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de HTFC a changé de 1.01% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 24.7900 et à un maximum de 24.9500.

Suivez la dynamique Horizon Technology Finance Corporation 6.25% Notes due 2027. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
24.7900 24.9500
Range Annuel
23.8900 24.9600
Clôture Précédente
24.7000
Ouverture
24.7900
Bid
24.9500
Ask
24.9530
Plus Bas
24.7900
Plus Haut
24.9500
Volume
4
Changement quotidien
1.01%
Changement Mensuel
0.34%
Changement à 6 Mois
2.76%
Changement Annuel
3.40%
