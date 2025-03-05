通貨 / HTFC
HTFC: Horizon Technology Finance Corporation 6.25% Notes due 2027
24.7000 USD 0.0500 (0.20%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
HTFCの今日の為替レートは、-0.20%変化しました。日中、通貨は1あたり24.6700の安値と24.8000の高値で取引されました。
Horizon Technology Finance Corporation 6.25% Notes due 2027ダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
1日のレンジ
24.6700 24.8000
1年のレンジ
23.8900 24.9600
- 以前の終値
- 24.7500
- 始値
- 24.8000
- 買値
- 24.7000
- 買値
- 24.7030
- 安値
- 24.6700
- 高値
- 24.8000
- 出来高
- 6
- 1日の変化
- -0.20%
- 1ヶ月の変化
- -0.67%
- 6ヶ月の変化
- 1.73%
- 1年の変化
- 2.36%
