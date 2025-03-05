クォートセクション
通貨 / HTFC
HTFC: Horizon Technology Finance Corporation 6.25% Notes due 2027

24.7000 USD 0.0500 (0.20%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

HTFCの今日の為替レートは、-0.20%変化しました。日中、通貨は1あたり24.6700の安値と24.8000の高値で取引されました。

Horizon Technology Finance Corporation 6.25% Notes due 2027ダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
24.6700 24.8000
1年のレンジ
23.8900 24.9600
以前の終値
24.7500
始値
24.8000
買値
24.7000
買値
24.7030
安値
24.6700
高値
24.8000
出来高
6
1日の変化
-0.20%
1ヶ月の変化
-0.67%
6ヶ月の変化
1.73%
1年の変化
2.36%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K