HTFC: Horizon Technology Finance Corporation 6.25% Notes due 2027

24.7036 USD 0.1964 (0.79%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс HTFC за сегодня изменился на -0.79%. При этом минимальная цена на торгах достигала 24.7036, а максимальная — 24.7036.

Следите за динамикой Horizon Technology Finance Corporation 6.25% Notes due 2027. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Новости HTFC

Дневной диапазон
24.7036 24.7036
Годовой диапазон
23.8900 24.9600
Предыдущее закрытие
24.9000
Open
24.7036
Bid
24.7036
Ask
24.7066
Low
24.7036
High
24.7036
Объем
1
Дневное изменение
-0.79%
Месячное изменение
-0.65%
6-месячное изменение
1.75%
Годовое изменение
2.38%
