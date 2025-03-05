Валюты / HTFC
HTFC: Horizon Technology Finance Corporation 6.25% Notes due 2027
24.7036 USD 0.1964 (0.79%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс HTFC за сегодня изменился на -0.79%. При этом минимальная цена на торгах достигала 24.7036, а максимальная — 24.7036.
Следите за динамикой Horizon Technology Finance Corporation 6.25% Notes due 2027. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Дневной диапазон
24.7036 24.7036
Годовой диапазон
23.8900 24.9600
- Предыдущее закрытие
- 24.9000
- Open
- 24.7036
- Bid
- 24.7036
- Ask
- 24.7066
- Low
- 24.7036
- High
- 24.7036
- Объем
- 1
- Дневное изменение
- -0.79%
- Месячное изменение
- -0.65%
- 6-месячное изменение
- 1.75%
- Годовое изменение
- 2.38%
