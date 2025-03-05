QuotazioniSezioni
HTFC
HTFC: Horizon Technology Finance Corporation 6.25% Notes due 2027

24.9500 USD 0.2500 (1.01%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio HTFC ha avuto una variazione del 1.01% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 24.7900 e ad un massimo di 24.9500.

Segui le dinamiche di Horizon Technology Finance Corporation 6.25% Notes due 2027. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
24.7900 24.9500
Intervallo Annuale
23.8900 24.9600
Chiusura Precedente
24.7000
Apertura
24.7900
Bid
24.9500
Ask
24.9530
Minimo
24.7900
Massimo
24.9500
Volume
4
Variazione giornaliera
1.01%
Variazione Mensile
0.34%
Variazione Semestrale
2.76%
Variazione Annuale
3.40%
