Valute / HTFC
HTFC: Horizon Technology Finance Corporation 6.25% Notes due 2027
24.9500 USD 0.2500 (1.01%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio HTFC ha avuto una variazione del 1.01% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 24.7900 e ad un massimo di 24.9500.
Segui le dinamiche di Horizon Technology Finance Corporation 6.25% Notes due 2027. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
HTFC News
- Horizon Technology Finance: Investment Income, Dividend Coverage, And NAV Are Dipping
- Blackstone Secured Lending: Mediocre Earnings, Here's Our 'Soft' Hedge Move (NYSE:BXSL)
- Yield Hunting Part 18: Horizon Technology And 8.5%+ From Its Baby Bonds (NASDAQ:HRZN)
- BDC Weekly Review: A Mystery On The HRZN
- Horizon Technology Finance (HRZN) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Intervallo Giornaliero
24.7900 24.9500
Intervallo Annuale
23.8900 24.9600
- Chiusura Precedente
- 24.7000
- Apertura
- 24.7900
- Bid
- 24.9500
- Ask
- 24.9530
- Minimo
- 24.7900
- Massimo
- 24.9500
- Volume
- 4
- Variazione giornaliera
- 1.01%
- Variazione Mensile
- 0.34%
- Variazione Semestrale
- 2.76%
- Variazione Annuale
- 3.40%
20 settembre, sabato