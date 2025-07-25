Dövizler / HSIC
HSIC: Henry Schein Inc
67.86 USD 0.69 (1.01%)
Sektör: Sağlık hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
HSIC fiyatı bugün -1.01% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 67.79 ve Yüksek fiyatı olarak 68.99 aralığında işlem gördü.
Henry Schein Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
Günlük aralık
67.79 68.99
Yıllık aralık
60.56 82.48
- Önceki kapanış
- 68.55
- Açılış
- 68.74
- Satış
- 67.86
- Alış
- 68.16
- Düşük
- 67.79
- Yüksek
- 68.99
- Hacim
- 4.327 K
- Günlük değişim
- -1.01%
- Aylık değişim
- -1.96%
- 6 aylık değişim
- -0.07%
- Yıllık değişim
- -6.40%
