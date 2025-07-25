Währungen / HSIC
HSIC: Henry Schein Inc
68.55 USD 1.18 (1.75%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von HSIC hat sich für heute um 1.75% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 66.96 bis zu einem Hoch von 68.90 gehandelt.
Verfolgen Sie die Henry Schein Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
HSIC News
- SOLV Strong Q2 Results Signal Momentum: Is the Stock Worth Buying Now?
- BofA lists 13 SMID cap stocks that could rebound
- Henry Schein at Baird Conference: Strategic Resilience and Innovation
- Henry Schein announces new $750 million share repurchase program
- Henry Schein at Wells Fargo Conference: Strategic Insights for 2025
- This Henry Schein Analyst Turns Bullish; Here Are Top 5 Upgrades For Tuesday - Albemarle (NYSE:ALB), Domo (NASDAQ:DOMO)
- Henry Schein stock rating upgraded by Evercore ISI on automation benefits
- Factbox-Healthcare firms see growing activist investor involvement in the past year
- Henry Schein: The Case For An Upgrade From Hold To Buy (NASDAQ:HSIC)
- Henry Schein Q2 2025 slides: sales growth continues despite margin pressure
- Why Is Henry Schein Stock Falling Tuesday? - Henry Schein (NASDAQ:HSIC)
- Henry Schein (HSIC) Reports Q2 Earnings: What Key Metrics Have to Say
- Align Technology Is A Buy: Secular Headwinds Temporary, Market Dominance Enduring (ALGN)
- Henry Schein Stock Falls on Q2 Earnings Miss, Revenues Top
- Henry Schein (HSIC) Q2 Earnings Lag Estimates
- Morning Bid: Fed coos, Palantir soars
- Henry Schein earnings missed by $0.09, revenue fell short of estimates
- McKesson (MCK) Earnings Expected to Grow: Should You Buy?
- Analysis-The most precarious job in America’s boardrooms: CEO
- Henry Schein (HSIC) Expected to Beat Earnings Estimates: What to Know Ahead of Q2 Release
- Henry Schein to Report Q2 Earnings: What's in Store for the Stock?
- Nasdaq To Rally More Than 12%? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Friday - Henry Schein (NASDAQ:HSIC), Imax (NYSE:IMAX)
- This Norfolk Southern Analyst Is No Longer Bullish; Here Are Top 5 Downgrades For Friday - Darling Ingredients (NYSE:DAR), Dow (NYSE:DOW)
- Henry Schein stock downgraded by Stifel on market share concerns
Tagesspanne
66.96 68.90
Jahresspanne
60.56 82.48
- Vorheriger Schlusskurs
- 67.37
- Eröffnung
- 67.33
- Bid
- 68.55
- Ask
- 68.85
- Tief
- 66.96
- Hoch
- 68.90
- Volumen
- 3.802 K
- Tagesänderung
- 1.75%
- Monatsänderung
- -0.97%
- 6-Monatsänderung
- 0.94%
- Jahresänderung
- -5.45%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K