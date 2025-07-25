KurseKategorien
HSIC: Henry Schein Inc

68.55 USD 1.18 (1.75%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von HSIC hat sich für heute um 1.75% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 66.96 bis zu einem Hoch von 68.90 gehandelt.

Verfolgen Sie die Henry Schein Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
66.96 68.90
Jahresspanne
60.56 82.48
Vorheriger Schlusskurs
67.37
Eröffnung
67.33
Bid
68.55
Ask
68.85
Tief
66.96
Hoch
68.90
Volumen
3.802 K
Tagesänderung
1.75%
Monatsänderung
-0.97%
6-Monatsänderung
0.94%
Jahresänderung
-5.45%
